Yakuza-cameo bekreftet for Shinobi: Art of Vengeance

Vi vet allerede at Lizardcube og Segas Shinobi: Art of Vengeance vil inneholde flere ikoniske og onde figurer som gjør gjesteopptredener i actioneventyret via den kommende DLC-pakken Sega Villains Stage.

Den første som ble bekreftet var ingen ringere enn Sonic the Hedgehogs erkefiende Dr. Eggman, og for litt over to uker siden ble en annen sjef kunngjort, nemlig Golden Axes tøffe Death Adder. Så vi har en slags Greatest Hits med Sega skurker å se frem til en gang tidlig i 2026.

Nå har en tredje og siste fiende blitt avslørt, og denne gangen er det Yakuza/Like a Dragon legenden Goro Majima, som vi fikk oppleve i fjor vår i den særegne spinoffen Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Vi har fortsatt ikke sett noe konkret fra Sega Villains Stage, men vi kommer tilbake når vi vet mer.

Shinobi: Art of Vengeance ble utgitt 29. august for PC, PS5 og Xbox Series S/X, og vi synes du bør lese vår anmeldelse der vi forteller deg hvorfor du faktisk bør spille dette spillet.