Yakuza Kiwami 3 bekreftet på RGG Summit og legger til uutgitt innhold Dark Ties

HQ

Selv om overraskelsen ble noe utvannet av glippen for noen dager siden, har ikke Ryu Ga Gotoku Studio tenkt å gi opp feiringen av 20-årsjubileet til sin mest elskede franchise, Yakuza/Like a Dragon. Studiosjef Masayoshi Yokoyama sparket i gang arrangementet som ble streamet i går kveld, og avduket straks utgivelsen av Yakuza Kiwami 3, den "best mulige iterasjonen" av Yakuza 3, som opprinnelig ble utgitt i 2009.

I tillegg til å vise oss hvor bra denne versjonen ser ut (mer eller mindre i samme kvalitet som Yakuza 0: Director's Cut gjorde for noen måneder siden), vil Yakuza Kiwami 3 bli ledsaget av et helt nytt innhold kalt Dark Ties, helt nytt og sentrert rundt figuren til dette spillets skurk, Mine. For å snakke om dette nye innholdet begynte Kiwami- og Dark Ties-regissør Ryosuke Horii med å si at han har omarbeidet Yakuza 3 fra grunnen av for å gi det Kiwami-behandlingen, i tillegg til å legge til nye filmsekvenser og stemmereplikker. Flere minispill er også lagt til, i tillegg til en ny kampmodus for Kiryu kalt Ryukyu, inspirert av kampsporten i Okinawa, der mye av historien hans finner sted.

Dark Ties gir ytterligere kontekst til Yakuza Kiwami 3s historie ved å følge antagonisten Yoshitaka Mine, hans inntreden i den kriminelle underverdenen og hans oppgang i Tojo-klanen som leder av Hakuho-klanen. Mine beveger seg rundt i Mamurocho-nabolaget og vil kunne utføre alle slags aktiviteter der, i tillegg til å ha sin egen bokseinspirerte kampstil, i tillegg til Savage-modus. Sammen med Dark Ties-historien kommer en kampmodus i colosseum-stil kalt Infernal Arena.

Yakuza Kiwami 3 og Dark Ties kommer 12. februar 2026 til PS4, PS5, Xbox Series, PC (Steam) og Nintendo Switch 2, og vil bli lokalisert til nye språk, etter utgivelsen av Yakuza Kiwami 1 og 2 på Nintendo Switch 2 den 13. november.

Yakuza 0 Director's Cut slipper midlertidig eksklusivitet på Switch 2

Det ble også bekreftet på RGG Summit 2025 i september at Yakuza 0 Director's Cut vil droppe sin midlertidige eksklusivitet på Nintendo Switch 2 (siden det kom som konsollens lanseringstittel), og vil også bli utgitt i både digitale og fysiske versjoner på PC, Xbox Series og PlayStation 5.