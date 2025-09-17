Yakuza Kiwami 3 offisiell nettside lekket bare en uke før RGG Summit på Tokyo Game Show

Vi ville ha elsket å ha hoppet av glede neste uke mens vi fulgte RGG Summit, det digitale arrangementet fra studioet som er ansvarlig for Like a Dragon / Yakuza-serien som finner sted neste uke under Tokyo Game Show, men noen veldig oppmerksomme Reddit-brukere har oppdaget at Ryu Ga Gotoku har hatt en kategori lekket på nettstedet sitt i Japan kalt Yakuza Kiwami 3.

Kunngjøringen av denne tredje delen av de remastrede versjonene av den originale Yakuza (og hvis to første Kiwami-deler kom ut i henholdsvis 2016 og 2017) har utløst enorm glede blant fansen, som har ventet i mange år på denne konverteringen av Yakuza 3 til moderne kontroller.

Selv om Sega og RGG har vært raske med å rette opp feilen, har vi fått et skjermbilde fra mobilen som beviser at Yakuza Kiwami 3 er ekte, og vi venter bare på å se det endelige resultatet og utgivelsesdatoen neste uke.

På tide å dra hjem igjen.

Forhåpentligvis vil denne tredje delen også komme på Nintendo Switch 2 samtidig som de andre plattformene, ettersom de opprinnelige versjonene av Yakuza Kiwami og Yakuza Kiwami 2 vil bli utgitt på Switch 2 den 13. november.

Tror du vi får se hele den originale Yakuza-serien tilpasset og forbedret med Kiwami-versjonene?