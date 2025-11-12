Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 på Nintendo Switch 2

HQ

For omtrent fem måneder siden besøkte jeg en av mine favoritttitler i Yakuza -serien, den gang den fremdeles var kjent som det utenfor Japans grenser. Prosjektet var ikke mindre, langt fra det, for det er den revitaliserte Yakuza 0 Director's Cut. Denne forbedrede versjonen (vel, bortsett fra lokaliseringen av visse språk, for eksempel spansk) inkluderte ikke bare bedre grafikk og animasjoner enn det originale spillet fra 2017, men la også til nye filmscener og en ny spillmodus til totalen, noe som ga denne "definitive" versjonen av Kiryu Kazuma og Goro Majimas opprinnelseshistorie et lite løft. Et første skritt for alle de som skal starte Yakuza/Like a Dragon i 2025, og som kommer til å få sitt fyll på Yakuza. I tre eksemplarer.

Yakuza Kiwami og Yakuza Kiwami 2 har imidlertid ikke blitt like grundig revidert som Director's Cut av Yakuza 0. Grafikken er selvfølgelig hovedattraksjonen i denne versjonen, i tillegg til den overlegne ytelsen til 1:1-porten som RGG Studio ga ut i slutten av 2024 for Switch 1.

Yakuza Kiwami 2Ryuji, på den annen side, hadde fordel av å allerede ha blitt bygget fra sin opprinnelige versjon på Dragon Engine, som har utviklet seg fra 2016 til i dag, noe som resulterte i utmerket karaktermodellering og ansiktsuttrykk. Til og med Ryujis arr ser annerledes ut. Det er mange år siden jeg har spilt Yakuza Kiwami 2, men det er unødvendig å si at denne versjonen er enda bedre.

Kanskje jeg har en rask start, og kanskje denne anmeldelsen når ut til noen som aldri har prøvd en action Yakuza før og bare kjenner de siste delene med Ichiban Kasuga i hovedrollen, eller kanskje de forventer å se noe så omfattende og komplett som Yakuza 0 Director's Cut som debuterte på Nintendo Switch 2. Uansett, la meg introdusere deg (igjen) for Kazuma Kiryu, Dragon of Dojima.

Yakuza Kiwami tar oss med mellom 1995 og 2005, i en tid da Japan opplever en virkelig økonomisk boom, midt i en eiendomsboom som yakuzaen, den japanske organiserte kriminaliteten, er dypt involvert i. Kiryu er ikke lenger en nykommer i denne kriminelle underverdenen, og er i ferd med å frigjøre seg fra Dojima-familien, en av filialene til den mektige Toho Clan, en av de to største Yakuza -organisasjonene i landet, som alltid har konkurrert med Omi Alliance. Og akkurat da han skulle til å begynne dette nye kapittelet i livet sitt, førte en helt uforutsigbar situasjon til at han erkjente seg skyldig i drapet på sin oyabun og tilbrakte ti år i fengsel, utvist fra familien og mistet kontakten med sine nærmeste. I denne sammenhengen får han ansvaret for Haruka, en jente som ser ut til å være nøkkelen til å få tak i en eiendom til en verdi av ti milliarder yen, en ledig tomt som alle yakuzaene i Tokyo byr på.

Kiryu begir seg ut på en mystisk og voldelig reise for å beskytte Haruka og nøste opp trådene som har vevet denne historien siden før han ble utvist fra familien. Uten å gå i detalj har Yakuza Kiwami forbedret premissene i originalen fra 2005 og gitt den noen visuelle og livskvalitetsmessige forbedringer, som menybasert lagring, samt den anerkjente "Majima Everywhere"-modusen, der du tilfeldig møter Shimanos Mad Dog mens du utforsker gatene i Kamurocho. Minispill, figurer og situasjoner er både emosjonelle og dramatiske, men også surrealistiske og komiske. Yakuza Kiwami utstråler personlighet, selv ti år etter den opprinnelige utgivelsen.

Yakuza Kiwami 2 er en direkte oppfølger til hendelsene i Yakuza Kiwami, og utspiller seg i 2006. Kiryu begynner utenfor yakuzaen og prøver å være en farsfigur og beskytter for Haruka, helt til skyggen av en krig mellom Tojo Clan og Omi Alliance får ham til å gå med på, av æresgrunner, å søke fred mellom de to organisasjonene. I denne vanskelige situasjonen møter hun en av sine viktigste motstandere i serien: Ryuji Goda, Dragon of Kansai. Ryuji ønsker å skape sin egen legende med ild og blod, og dette vil provosere frem en konfrontasjon mellom Dragons of the East og West. Det er unødvendig å si at Yakuza Kiwami 2, selv uten forgjengerens utvalg av kampstiler, byr på en mer polert actionopplevelse, i tillegg til å heve nivået på fortellingen. Og selvfølgelig, med alt ekstrautstyret, sekundært innhold og nye steder å besøke tomme for tomme.

Så er det verdt å kjøpe Yakuza Kiwami og Yakuza Kiwami 2 -pakken? Jeg skal gi deg to viktige grunner til hvorfor jeg synes du bør gjøre det. Den viktigste er at RGG ser ut til å ha lært av sine feil med Yakuza 0 Director's Cut, og de nye språklokaliseringene (fransk, tysk, italiensk, spansk) er nå godt utført. Jeg fant ikke avvik i noen av spillene slik jeg så i forgjengeren. Hvis du tenker på å spille dem for første gang og språkbarrieren var et problem, har du nå ingen unnskyldning (husk at begge også kommer den 8. desember sammen med Yakuza 0 Director's Cut på PS5, PC og Xbox Series). Det andre er at selv om du allerede har spilt dem tidligere, kommer Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 -pakken med en justert pris og til og med i løpet av de neste to ukene vil ha en enda mer attraktiv tilleggsrabatt.

Min eneste innvending er, kanskje mer alvorlig, at disse versjonene ikke tilbyr noen nye mellomsekvenser eller nytt innhold for den returnerende spilleren. De er nexus som vil koble fortiden til nåtiden av franchisen og fremtiden Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, men hvis du har spilt dem tidligere (til og med i nær fortid på Nintendo Switch, i tilfelle Kiwami 1), ser jeg ikke for mye haster med å komme tilbake til dette Kamurocho. For alle som ikke har noe imot å gjenoppleve to klassikere, er du inne for den best mulige versjonen av dem.