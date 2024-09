Yakuza Wars er en mobil strategitittel, ikke det neste store spillet i den nåværende serien

Ryu Ga Gotoku Studio, skaperne av Yakuza/Like a Dragon-serien, kommer fra en av de beste utgivelsene i deres historie i 2024 med Like a Dragon: Infinite Wealth. Og selskapets planer stoppet ikke der, med Yakuza Kiwami som kommer til Nintendo Switch neste måned, og markerer det første spillet i serien på Nintendo-konsoller. Men det var et annet prosjekt som vi bare hadde hørt den offisielle tittelen på, og som fikk oss til å gjette: Ville det være det neste store Ichiban Kasuga-spillet, eller en spin-off som ser tilbake på Kiryu Kazumas dager?

HQ

Vel, det ser ut som ingen av delene. Yakuza WarsProsjektet, som det heter, har dukket opp som en kunngjøring på Facebook som indikerer at det er en mobiltittel og at det er i strategisjangeren. Beskrivelsen lyder :

"Segas første offisielt autoriserte mobilspill: Yakuza Wars Som et nytt klassisk mesterverk med gangstertema på mobiltelefoner, skaper det et innovativt strategisk krigsspill. Her kan du kjempe side om side med klassiske figurer som Kiryu Kazuma, Kasuga Ichiban og Majima Goro, og skrive din egen legendariske historie i underverdenens verden".

La oss ikke glemme at mobilspillmarkedet for tiden står for over 90 % av inntektene i hele bransjen, så det er ikke urimelig at selskaper ønsker å utnytte dette markedet med veletablerte IP-er. Flere enn noen få konsoll- og PC-spillere vil imidlertid bli skuffet over denne nyheten, men det er fortsatt håp. Tokyo Game Show 2024 starter om noen uker, og det finnes ikke noe bedre sted å avduke et nytt stort Yakuza/Like a Dragon-prosjekt enn den japanske spillmessen

Kommer du til å sjekke ut Yakuza Wars?