Yakuza-skapere fjernet fra rulletekst etter å ha forlatt Sega

HQ

De siste årene har det gledelig nok bli rettet en del oppmerksomhet mot det at mange spill ikke inkluderer alle utviklerne i rulleteksten, men her kommer en variant vi ikke ser ofte.

Flere Reddit-brukere har lagt merke til at rulleteksten i de nyeste Yakuza-spillene som er inkludert i GOG sin Yakuza Complete Series-samling har blitt endret slik at mange av seriens utviklere ikke er med lenger. Da snakker vi ikke bare om folk med mindre roller heller, for til og med den opprinnelige skaperen av Yakuza, Toshihiro Nagoshi, har blitt slettet.

En av årsakene er nok at Naghoshi-san og flere andre forlot Ryu Ga Gotoku Studio og dannet et eget studio i fjor. Det virker altså som om Sega mislikte dette såpass at de faktisk prøver å slette disse personenes innvirking på det som i disse dager heter Like a Dragon.