Yamauchis Nintendo til Square, Enix: Dere vet ikke hvordan man lager Nintendo-spill, gå hjem"

Hiroshi Yamauchi, det siste medlemmet av Yamauchi-klanen som hadde drevet selskapet siden slutten av forrige århundre, ledet Nintendo fra 1949 til 2002, da han ga stafettpinnen videre til Satoru Iwata. Han gikk bort i 2013, 85 år gammel, og ble husket for to ting: å ha forvandlet den lokale kortprodusenten til en global videospillgigant, og å være en utrolig tøff forhandler.

Ti år senere ble Yamauchi-san fantastisk portrettert av Togo Igawa i Tetris-filmen, en slags hyllest som gjenspeiler hvordan den japanske toppsjefen satte hardt mot hardt i forhandlinger på midten av 80-tallet.

Nå har Tetris' styreformann Henk Rogers, hvis personlige historie ga opphav til filmen, gitt ut boken The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love, som ikke bare korrigerer filmens hendelser i henhold til den virkelige historien, men som også utvider fortellingen til å fortelle de mange andre sidehistoriene som til slutt førte til møtet med Alexey Pajitnov og lanseringen av Tetris i Vesten.

Og en av de aller beste anekdotene skjedde flere år før det møtet, da Henk allerede hadde begynt å spille forlegger i Japan, og da han "våget å be" Yamauchi-san om en utgivelseslisens for et Go-spill.

"Ja, så teaseren er dette", svarte han Gamereactor da han ble bedt om en forhåndsvisning av vår favorittanekdote i videoen nedenfor. "Fem selskaper gikk til Nintendo i 1985-86 og spurte Nintendo: 'Vi er PC-utgivere, kan vi utgi Nintendo-spill?' Og Nintendo sa nei. Og Nintendo sa nei. Og selskapene var T&E, Falcom, Bullet-Proof Software (mitt selskap), Square og Enix. Kan du forestille deg det? Nintendo sa nei til Square og Enix. Så "dere vet ikke noe om hvordan man lager Nintendo-spill. Gå hjem. Og vi ble alle skuffet. Vel, spol fremover, jeg fant et Go-spill på Commodore 64, og jeg overtalte Yamauchi til å la meg utgi det. Og hvis du vil vite resten av historien, kan du lese boken min. Den heter "Det perfekte spillet: Tetris fra Russland med kjærlighet."

Vi kan fortelle deg at denne og andre av 80-tallets dev-historier som du finner i boken, er helt fascinerende. I tilfellet Yamauchi-san får du vite hvor hardnakket og gammeldags han var, men samtidig besluttsom og villig til å prøve ting til tross for den innledende holdningen, med et håndtrykk mellom to forretningsmenn som satte avtalen umiddelbart i det som i dag ville tatt flere uker og kontrakter.

Det aller siste spørsmålet handler om videospillet Go og Yamauchi-san, men resten av videoen er full av Tetris-kjærlighet med de to levende legendene, og er fullt tekstet på ditt lokale språk.