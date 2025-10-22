Yangwang U9Xtreme er nå verdens raskeste elbil rundt Nordschleife Den kinesiske elbilen som slo verdensrekorden i toppfart, har besøkt det grønne helvete for å kjøre rundt det på rett under syv minutter

HQ Den kinesiske elbilprodusenten Yangwang og deres nærmest perverse hyperbil U9Xtreme har allerede slått et par svette rekorder, og nå har de dundret til med en ny, den største av dem alle. Bilen har nå rundet den legendariske Nürburgring Nordschleife på 6:59.157 og er dermed verdens raskeste serieproduserte elbil. På andreplass kommer Xiaomi SU7 Ultra med en tid på 7:04.957 og på tredjeplass Rimac Nevera med 7:05.298.

