Atari har hatt en ganske uvanlig tilnærming til å erobre den moderne spillindustrien. Mens mange store selskaper har forsøkt å lage større spill, ofte med utgangspunkt i nye og ferske merkevarer, har Atari vendt blikket tilbake til fortiden og i stedet utnyttet skattkammeret av en gang ikoniske IP-er som de enten fortsatt besitter, eller som de stadig har tilegnet seg etter hvert som årene har rullet videre. Et eksempel som faller inn i førstnevnte kategori er Yars Rising, som er en moderne tilpasning av et spill som først kom tilbake i 1982 på Atari 2600 og var kjent som Yar's Revenge.

Dette spillet er utrolig viktig og autentisk, da det på mange måter er forløperen til Metroidvania-konseptet med å jobbe seg gjennom en begrenset verden ved å skaffe seg oppgraderinger og verktøy for å nå tidligere utilgjengelige områder. Det er ikke like komplekst som moderne innslag som Metroid Dread eller Blasphemous-spillene, men grunnstammen og kjernestrukturen tegner et veldig tydelig bilde av det som snart ble en global sensasjon da de første Metroid- og Castlevania-titlene gjorde sin ankomst få år etter at Yar's Revenge debuterte. Den samme tankegangen kan brukes på Yars Rising.

Spillet handler om hackeren Emi, som får i oppgave å infiltrere det samme lyssky selskapet som hun er ansatt i for å avdekke mørke hemmeligheter. Ved hjelp av plattformbevegelser og -teknikker klatrer Emi opp og ned i hovedkvarterets tårn for å få tilgang til og hacke ulike dataterminaler. Slik kan Emi oppdage hemmeligheter og tilegne seg nye krefter som gjør det mulig for henne å bruke fantastiske evner til å slå tilbake mot trusler og nå ellers utilgjengelige steder. Igjen, det hele er veldig tradisjonelt Metroidvania, men det skal jeg ikke kritisere, siden Yar's Revenge kan betraktes som en pioner innen nettopp dette konseptet.

Det jeg vil si om Yars Rising er at det føles som et "mitt første Metroidvania". Ja, igjen, det er det bokstavelig talt på mange måter, men i 2024, hvor vi er vant til mer komplekse og varierte spillmekanikker og systemer, føles det til tider litt for rudimentært og grunnleggende. Det er bare en håndfull brukbare innganger og mekanikker, verden er ikke veldig dyp eller utfordrende å navigere i, fiender utgjør sjelden noen alvorlig trussel, og ærlig talt er den stive kontrollen den største motstanden mot din suksess i dette spillet, som gjør det å bevege seg rundt i verden og de mer intrikate elementene til litt av en hodepine.

Mekanikken og kontrollene føles klumpete og tunge. For noen av de mindre intense elementene i spillet er ikke dette et problem eller spesielt merkbart engang, men når du forventes å hoppe mellom to vertikale vegger samtidig som du holder deg innenfor trange områder der farlige og svært skadelige lasere truer med å treffe Emi, er den nødvendige presisjonen ofte ikke noe som Yars Rising utmerker seg med. Dette gjelder også når du skal hoppe mellom svevende plattformer og unngå angripende fiender og prosjektiler, og til og med i noen av de mindre arkade-minispillene.

Jeg synes arkade-minispillene er et av de mer interessante og unike innslagene i Yars Rising. For å hacke dataterminaler bruker Emi en pikselavatar til å infiltrere systemet ved å fullføre minispill som hører hjemme på 1980-tallet. Dette kan være Galaga- eller Space Invaders-lignende action, Brick Breaker-oppgaver, bullet hell-mål og så videre. Disse er vanligvis veldig enkle rent mekanisk, men på grunn av de mange bevegelige delene og de dødelige prosjektilene som sparker Emi ut når hun treffer noe kan det være mye mer krevende enn man tror. Jeg setter pris på utfordringen og retro-autentisiteten i disse minispillene, men samtidig kan de være frustrerende å fullføre, spesielt siden det å mislykkes vil tære på helsemåleren til Emi, som bare får betydelig påfyll ved lagringsstasjoner.

Du vil kanskje si at min kritikk av helsesystemet er altfor pedantisk, men det kommer faktisk tilbake til det jeg nevnte tidligere. Når du beseirer en fiende vil de vanligvis slippe helsekuber (eller til og med ammunisjon til Emis mer destruktive evner). Problemet er at disse elementene ofte faller av kartet eller lander bak fiendens lik hvor de er utilgjengelige. Dette betyr at det i praksis ofte ikke er mulig å få tilbake helse etter å ha tatt stor skade av en av spillets mange miljømessige farer eller fiendetyper, som det er flere og varierende typer av å overvinne. Merkelig nok påvirker ikke dette problemet bosskampene, for til tross for at dette er et sted der du skal utfordres mest, har bosskampene en tendens til å være ganske enkle å overvinne og med mange muligheter for å få helse tilbake, noe som gjør dem til en større lek enn noen av de andre områdene i Yars Rising.

Et område der utvikleren WayForward har utmerket seg i Yars Rising, er uten tvil presentasjonen. Spillet er veldig pent og levende, og føles virkelig livlig takket være det flotte lydsporet som spiller hele tiden og byr på elektroniske og popbeats med japansk teft. Sammen med den stemmestyrte dialogen og de øyeblikkene der kunstteamet tydeligvis får utfolde sine talenter ved å debutere med fortellende scener i form av tegneserier, føles Yars Rising audiovisuelt sett mer på linje med et moderne Persona-spill enn med en retrotittel fra 1982, der det var uendelig mye viktigere å fange grunnleggende mekanikk enn å levere en narrativ og kunstnerisk opplevelse.

Samlet sett er Yars Rising en pose med godt og blandet. På den ene siden synes jeg WayForward har gjort en god jobb med å bringe denne eldre tittelen inn i moderne tid med visuell og lydmessig dyktighet på topp. På den andre siden mangler det mye av den klassen og finpussen som gjør moderne spill til en slik glede og spenning å spille. Det er hakkete og klønete spillmekanikk som holder dette spillet tilbake, noe som er synd fordi det er dataspillhistorie som blir vekket til live igjen foran øynene våre. Uansett er dette definitivt en bedre og mer tilgjengelig måte å oppleve et spill som har inspirert noen av de mest populære og elskede spillene gjennom tidene.