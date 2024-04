Yars Rising annonsert av WayForward og Atari

Få utviklere er bedre enn Wayforward (Shantae, River City Girls, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp) til å gjenskape den fantastiske spillsyklusen mange eldre spill hadde som gjorde dem spillbare om og om igjen.

Derfor er det selvsagt spennende at de nå har annonsert et såkalt metroidvania-eventyr ved navn Yars Rising. Her inntar vi rollen som den unge hackeren Emi Kimura som har fått et ganske mystisk oppdrag, nemlig å infiltrere det tilsynelatende onde selskapet QoTech - en historie som ifølge pressemeldingen skal by på "en kompleks hemmelighet innhyllet i intriger".

Yars Rising vil bli utgitt på PC (Epic Games Store), PlayStation, Switch og Xbox senere i år. Se annonseringstraileren nedenfor og et knippe skjermbilder.