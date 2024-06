Yars Rising lanseres i september

HQ

Atari og utvikleren WayForward har kunngjort at de vil debutere sin nyinnspilling av klassikeren Yars Rising i september. Tittelen, som merkelig nok blir sett på som en Metroidvania, merkelig nok fordi det originale spillet debuterte før det første Castlevania eller Metroid, ser tittelen arkadespillet fra 1982 oppdatert og presentert med mye mer prangende, moderne grafikk og en rekke spillmekanikker som sørger for at det passer til det vi forventer av et spill i 2024.

I 2D-spillet tar spillerne kontroll over karakteren Emi Kimura, en ung hacker som har fått i oppgave å infiltrere et tvilsomt selskap kjent som Qotech, alt ved å løpe, hoppe, snike og bruke en rekke evner for å få tilgang til nye områder og overvinne trusler og for å løse gåter og retro-minispill.

Yars Rising ble opprinnelig utviklet for Atari 2600, og kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 10. september 2024. Det vil til og med være fysiske deluxe-utgaver tilgjengelig for de som bruker Switch og PS5.

Mens du kan forvente noen dypere tanker om spillet snart etter vår sjanse til å gå hands-on med Yars Rising på Summer Game Fest i forrige uke, kan du for øyeblikket sjekke ut den nylige spilltraileren for tittelen nedenfor.