Yars Rising: Metroidvania før Metroid og Castlevania er tilbake

Jeg er ikke en stor fan av den nåværende trenden med remastering og nyinnspilling, da jeg mener at utgivere bruker den som en måte å misbruke forbrukerne og generere raske penger på. Enten det er Naughty Dog's The Last of Us gjenutgivelser, Nintendos nåværende HD-innsats, Rockstar's Grand Theft Auto: The Trilogy samling, det er en rekke remastere og remakes som føles enten meningsløse eller så dårlig håndtert at de praktisk talt er av kriminell kvalitet. Men bare fordi jeg inntar denne holdningen, betyr ikke det at jeg ikke ser verdien i remastere og nyinnspillinger også.

Atari er et av de bedre eksemplene på et selskap som bruker remastering og nyinnspilling på en positiv måte. Det berømte spillselskapet har bedt utviklere om å gi nytt liv til titler som mange forbrukere enten aldri har hørt om eller aldri har fått sjansen til å spille. Det neste eksemplet på dette er Yars Rising fra WayForward, som er en modernisert oppdatering av Atari 2600-tittelen Yars' Revenge fra 1982. Jeg hadde aldri sjansen til å spille det spillet på Atari 2600, da jeg var 16 år unna å bli født, og det er derfor dette skiller seg ut som en verdifull versjon av det klassiske spillet, siden det faktisk endrer stort sett alle deler av det.

Jeg fikk nylig sjansen til å få en kort smakebit av Yars Rising på Summer Game Fest, der jeg fikk oppleve noen av sjefskampene, prøve plattformspillet og få en forsmak på de mange evnene og minispillene som tilbys.

For alle som ikke kjenner til Yars Rising, er dette et spill som dreier seg om karakteren Emi Kimura, en hacker som får i oppgave å infiltrere et selskap kalt QoTech for en klient. Tanken er at du bruker Emis ferdigheter til å utforske selskapets hovedkvarter og låse opp nye områder og evner underveis, samtidig som du setter sammen en fortelling som dykker ned i QoTechs mørkere og skjulte side. Du har kanskje allerede antydet at dette er et Metroidvania-spill, og det er det også, men jeg prøver å ikke referere til det som det, siden det originale spillet kom før den første Metroid eller Castlevania -tittelen.

Spillet fungerer fra et 2D-sideperspektiv. Du beveger deg gjennom et nivå, hopper over og klatrer under hindringer, og av og til bruker du til og med 2,5D-elementer som gjør at du kan forsvinne i bakgrunnen for å utnytte noen stealth-elementer og -systemer også. Dette er i tillegg til at du får noen få kamp- og angrepsmekanikker etter hvert som spillet skrider frem, slik at du kan konfrontere noen fiender direkte i mindre og vanligvis ganske enkle kamper. Etter hvert som historien skrider frem og du når nye områder, oppdager du nye evner, som en jetpack for å stige til tidligere uoppnåelige høyder, hvorav de fleste erverves ved å finne terminaler å hacke som transporterer deg inn i et arkade-minispill som føles som om det hører hjemme på Atari 2600. Noen av disse kan introdusere mekanikk som finnes i Space Invaders eller Galaga, mens andre kan tendere mot Brick Breaker, som et par eksempler. Uansett er de som regel veldig morsomme å spille i fem minutter, samtidig som du får tilfredsstilt enhver retro-kløe du måtte ha.

Så selv om dette spillet overskrider Metroidvania-stilen, er det på mange måter fortsatt et Metroidvania-spill. Og et ganske enkelt et av slagsen. Dette er ikke et spill som får deg til å stange hodet i veggen for å løse et overordnet puslespill, slik som i Blasphemous, eller som får deg til å stresse over å bli jaget av en dødelig fiende, slik som i Metroid Dread. Det ligner mer på et arkade-Metroidvania, et spill som passer for både nye og eldre spillere.

Apropos dødelige og mektige fiender, det er noen få bossmøter som dreier seg om å sette dine nyvunne evner på prøve. Jeg hadde luksusen til å prøve meg på noen av disse for å se hvordan de var forskjellige, og hver av dem var mekanisk og visuelt veldig unike, og hver av dem utgjorde sin egen type trussel og utfordring som krevde litt oppfinnsomhet for å overvinne. Jeg vil ikke si at de var "vanskelige", men de var definitivt morsomme å kjempe mot, noe som ser ut til å være temaet med Yars Rising som helhet: en mer tilgjengelig arkadeinspirert Metroidvania-opplevelse.

Som vi har sett med andre nyinnspillinger fra Ataris portefølje, er Yars Rising ikke bare et mekanisk veldig annerledes spill, det er også nå en visuell godbit. Ikke bare er det flott anime-inspirert kunst og nivådesign, men det er stemmede og tegnede mellomsekvenser som bruker en ren anime-stil som gir mye til opplevelsen. Ja, det er veldig forskjellig fra det originale spillet, og hvis det plager deg, har jeg noen gode nyheter, du kan spille originalen Yars' Revenge her ved å få tilgang til den fra hovedmenyen også.

Selv om jeg bare fikk en smakebit av Yars Rising i denne forhåndsvisningen, virket det som en av Ataris bedre moderne tilpasninger. WayForward har tydeligvis hatt mye kreativ frihet med hvordan de nærmer seg å tilpasse denne tittelen til dagens spillalder, og for det meste fungerer det. Det er morsomt, fargerikt, og viktigst av alt, det føles fortsatt som et arkadespill i mange tilfeller, et arkadespill som hyller den banebrytende originalen med herlige minispill og et retro nivådesign. Om dette vil være nok til å bære Yars Rising gjennom hele spillets levetid, får vi vite 10. september, når det debuterer på PC og konsoller.