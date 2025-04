Yasha: Legends of the Demon Blade er litt forsinket på alle plattformer av en god grunn

Japansk folkloreinspirert indie action-RPG Yasha: Legends of the Demon Blade har kunngjort en endring i utgivelsesplanene. Spillet, som var planlagt utgitt 24. april, har hatt å flytte utgivelsesdatoen til 15. mai i siste øyeblikk. Etterspørselen etter Limited Edition av spillet har tilsynelatende overgått studioets forventninger, og de må nå jobbe dobbelt så hardt for å gjøre alt innholdet i spillet tilgjengelig på PC, PS5 og Nintendo Switch samtidig.

Ifølge innlegget på spillets Steam-side vil det lovede fysiske innholdet begynne å sendes i midten av april, men spillets digitale koder vil være de som sendes i mai. På den annen side forblir den fysiske utgaven av spillet på konsoller uendret i slutten av juni.

Du kan sjekke ut traileren for Yasha: Legends of the Demon Blade nedenfor.