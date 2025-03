Yasha: Legends of the Demon Blade kommer i fysisk format i sommer

For fans av japansk action og fantasy kommer Yasha: Legends of the Demon Blade, som kombinerer action-RPG med roguelite-mekanikk og utspiller seg i den japanske Edo-tiden. Det kommer i fysisk format til Nintendo Switch og PlayStation 5 den 18. juni 2025. Den digitale versjonen, også til PC, kommer tidligere, nemlig 24. april.

HQ

Tittelen har som mål å tilby dynamiske kamper sammen med en fortelling som omslutter spilleren i det føydale Japan, der mennesker og demoner er engasjert i en kamp som har nådd sitt høydepunkt. Når den ni-halede reven dukker opp, oppstår kaos, og verden er overlatt til de som er modige nok til å svinge sverdet hans.

Viktige funksjoner inkluderer :



Karakterer med sin egen historie og unike kampstiler som gir tittelen replayability .

.

Mestre og kombiner våpen for å bekjempe horder av overnaturlige skapninger med frenetisk action og et snev av strategi.

for å bekjempe horder av overnaturlige skapninger med frenetisk action og et snev av strategi.

Besøk Demonenes festival, der du kan samhandle med dem i et alternativt rike og få ekstra ressurser.



I tillegg vil tittelen være tilgjengelig med engelske undertekster, og forhåndsbestillinger er nå åpne i spesialbutikker.