Yasuke og Naoe slår seg sammen for å redde Japan i Assassin's Creed Shadows gameplay

Etter den filmatiske avsløringen forrige måned, har vi nå fått vår første lengre titt på gameplayet til Assassin's Creed Shadows. Ubisoft viste frem både Yasuke og Naoe på sin Forward-presentasjon. Som forventet er Yasuke en tung hitter, i stand til å ta ned fiender frontalt, mens Naoe foretrekker å lene seg inn i stealth-aspektet ved å være en snikmorder.

Før spillingen hørte vi fra Charles Benoit, som snakket litt om Shadows og dets gameplay. Så snart Yasuke og Naoe er forent i historien, vil du kunne bytte mellom dem, som vi har hørt før, og det er også et dynamisk årstidssystem, som endrer miljøet avhengig av årstiden du befinner deg i.

Så klipper vi til Yasuke, som ankommer byen Fukuchiyama. Han går inn i byen med et oppdrag om å ta målet sitt. På veien snakker han med noen NPC-er og klapper en hund, samtidig som han gir oss en god titt på omfanget av verden. Som vi ser senere på kartet, er spillverdenen enorm denne gangen.

Etter å ha slått ned noen vakter med den store køllen sin, får vi se en av Yasukes kampevner, der han hopper opp i luften og slår køllen sin i bakken. Etter at han har tatt knekken på noen fiender, tar Naoe over for et skikkelig snikmorderoppdrag, komplett med stealth takedowns og parkouer.

Naoe har også kjedepisken sin til å ta seg av flere fiender på en gang når hun er omringet. Men det ser ut til at hun liker å dykke inn og ut av kamp, mens Yasuke trives best i kampens hete.

Sjekk ut spillingen selv nedenfor: