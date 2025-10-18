Yaya Han: "Cosplay gikk fra å bli latterliggjort til å bli hyllet - og foreldre bør støtte barna sine"

HQ

På San Diego Comic-Con Málaga reflekterte den legendariske cosplayeren Yaya Han over hvor langt cosplaykunsten har kommet, og oppfordret foreldre til å omfavne og støtte sine barns kreative lidenskap.

"Da jeg først begynte, ble det sett på som en veldig freaky del av fandom," Han fortalte Gamereactor. "Vi var på en måte freaks blant fansen. Mange forsto seg ikke på cosplayere og syntes det vi gjorde var barnslig, eller de misforsto det som en seksuell fetisj eller noe sånt."

Mer enn to tiår senere sier hun at verden har forandret seg dramatisk. "Nå feires cosplay som en form for kunst. Takket være konvensjoner som gir cosplayere muligheten til å vise seg frem, og takket være sosiale medier, der du kan dele hele fremgangen din og fortelle folk hvorfor du elsker en karakter, ser folk det endelig for hva det er."

Han, som har laget forseggjorte kostymer i over 20 år, tok også opp den pågående utfordringen mange unge cosplayere står overfor - å overbevise foreldrene sine om at hobbyen deres er meningsfull. "Mine egne foreldre forsto ikke hvorfor jeg cosplayet, og jeg måtte ta dem med på en messe for at de skulle skjønne det", forklarte hun. "Så snart de så reaksjonen jeg fikk, skjønte de - dette er en greie. Du inspirerer faktisk folk med kreativiteten din."

Budskapet hennes til foreldrene er klart: "Cosplay er noe kreativt. Jeg lærer ferdigheter - noen av dem går i arv, som broderi og gullarbeid. Det er en veldig sunn og kreativ fritidssyssel. Og når jeg går på conventions, er det sunt. Alle tar vare på hverandre."

Han mener cosplay til og med kan hjelpe unge mennesker til å vokse som individer. "Det bygger opp de sosiale ferdighetene dine og gir deg selvtillit, fordi du kler deg ut som overnaturlige karakterer. Det bidrar faktisk til å bygge din egen karakter," sa hun, før hun utfordret foreldrene direkte: "Kom på en messe med barnet ditt. Støtt dem, cosplay med dem, lag kostymer sammen. Se hva det handler om."

Du kan se hele vårt eksklusive intervju med Han nedenfor:

