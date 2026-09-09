Yaya Touré blir i kveld den første afrikanske treneren som leder et lag i UEFA Champions League

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Kampen mellom PSG og Slovan Bratislava i Champions League i dag vil skrive historie: Yaya Touré, den 43 år gamle ivorianeren på benken til det slovakiske laget, blir den første afrikanske treneren som leder et lag i hovedrunden av UEFA Champions League.

Touré debuterer også som trener i år; han ble ansatt av Slovan Bratislava i juli i fjor og ligger for øyeblikket på fjerdeplass i den slovakiske Superligaen, med fire seire og to tap, i tillegg til at han førte laget til Champions League gjennom kvalifiseringsrundene. Siden 2020 har Touré vært assistenttrener for Leyton Orient i England, Olimpik Donetsk i Ukraina, Akhmat Grozny i Russland, Standard Liège i Belgia og det saudiarabiske landslaget.

Selvfølgelig er Touré selv Champions League-vinner, med FC Barcelona i 2009. Spillerkarrieren hans førte ham også til Monaco, Pireus (Olympiacos) og Manchester City, før han avsluttet spillerkarrieren i Qingdao F.C. i Kina.