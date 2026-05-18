Ydmyke SV Elversberg, fra en tysk kommune med 13 000 innbyggere, rykker historisk opp til Bundesliga

SV Elversberg, en beskjeden fotballklubb i Spiesen-Elversberg, en liten kommune i Saarland, Tyskland, med et innbyggertall på 13 080 fra folketellingen i 2024, har sikret seg et historisk opprykk til Bundesliga, etter en 3-0-seier over Preußen Münster, og endte på andreplass i 2. Bundesliga, med samme antall poeng som Paderborn (62), men med en langt bedre målforskjell, og endte på andreplass bak Schalke med 70 poeng.

Denne fotballklubben, med et stadion med plass til 10 tilskuere, Ursapharm-Arena, der nesten hele byen får plass, ble grunnlagt i 1907, men har spilt det meste av sitt liv i lavere kategorier: regionale ligaer og tredje-, fjerde- eller femtedivisjon. De rykket opp til 3. Liga i 2021-22, og sesongen etter oppnådde de et historisk opprykk til 2. Bundesliga, deres høyeste liga noensinne så langt, under trener Horst Steffen, som i fjor sommer gikk til Bundesligaklubben Werder Bremen, og fikk sparken i februar.

For ett år siden var de ett mål fra å kvalifisere seg til Bundesliga etter å ha tapt 4-3 i opprykkskampen. Ett år senere sikret en 3-0-seier på den siste kampdagen i andredivisjon opprykket til Bundesliga på målforskjell, uten å måtte gå til playoff.

Manageren, Vincent Wagner, tidligere trener for Hoffenheim II, fortalte at en venn hadde sagt til ham at "Elv-opprykk er som å fly til månen". "Vi klarte å foreta månelandingen i dag", sa han (via BuliNews).