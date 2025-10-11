Yellowjackets avsluttes med den fjerde og siste sesongen

HQ

Etter tre intense sesonger fylt med brutalitet, har skaperne av Yellowjackets, Ashley Lyle og Bart Nickerson, bestemt seg for at den fjerde sesongen også blir den siste. For fans av serien kommer ikke denne kunngjøringen som en stor overraskelse. Allerede i tredje sesong føltes det som om historien nådde sitt naturlige høydepunkt, og nå kan vi se frem til en "vanvittig og uforglemmelig" siste sesong, i hvert fall ifølge de to showrunnerne.

Innspillingen av den siste sesongen forventes å begynne neste år, og kilder antyder at den kan ha premiere så tidlig som sent som i 2026. Selv om det er verdt ingenting at Paramount så langt ennå ikke har kommentert eller bekreftet denne tidslinjen. For fansen er det fortsatt mye å se frem til: mange ubesvarte spørsmål gjenstår, og det virker trygt å forvente en blodig og forrykende avskjed verdig Yellowjackets' arv.