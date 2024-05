HQ

Etter den utrolig spennende første sesongen av Yellowjackets og den nesten like godt gjennomførte sesong to, er det nok flere enn oss i redaksjonen som venter på sesong tre. Hvis du er en av dem, er vi glade for å kunne melde at produksjonen offisielt har startet etter å ha blitt forsinket av fjorårets Hollywood-streik.

Hvis alt går etter planen, bør vi kunne følge det ulykksalige fotballaget ganske tidlig i 2025, og se hva slags galskap Misty holder på med denne gangen.