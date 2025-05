HQ

Nå som den tredje sesongen har vært ferdig en liten stund, har Paramount tatt en beslutning om fremtiden til Yellowjackets. For fans av serien er det bare gode nyheter.

I en pressemelding får vi vite at Yellowjackets kommer tilbake for en fjerde sesong, og at produksjonsdatoer for innspilling av de neste episodene vil bli kunngjort "om kort tid". Ingen ytterligere informasjon har blitt avslørt når det gjelder sesong 4, men det er rimelig å anta at den stjernespekkede rollebesetningen vil være tilbake. Den faktiske premieredatoen er imidlertid et større spørsmål, ettersom vi måtte vente nesten 18 måneder mellom sesong 1 og 2, og deretter nesten to år mellom sesong 2 og 3.

Det som taler for at Yellowjackets kommer tilbake før heller enn senere, er at sesong 3 var den mest vellykkede til dags dato når det gjelder oppmerksomhet fra fansen. Paramount bemerker at den var den mest sette og mest engasjerte på sosiale medier, og at sesong 3-finalen også var den mest streamede episoden til dags dato. Det er unødvendig å si at Yellowjackets feberen er på sitt høyeste noensinne.