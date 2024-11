Yellowjackets: Sesong 3 kommer tilbake på Valentinsdagen 2025

HQ

Den første sesongen av Yellowjackets slo ned som en bombe, der vi fulgte et ungt kvinnefotballag som krasjlandet midt ute i ødemarken, uten at noen visste hvor de var. Takket være parallelle tidslinjer vet vi at mange av dem overlevde til voksen alder, men det er helt klart at noe ekstremt traumatisk skjedde der ute.

Sesong to hadde premiere forrige mars, og nå er det blitt avslørt når sesong tre kommer. Det blir visstnok på Valentinsdagen 2025 (14. februar for alle dere som hater alt som er romantisk) at vi igjen får følge fotballjentenes kamp for livet, mens deres eldre versjoner av dem fortsetter å håndtere konsekvensene av sin fortid.

Vi har også en liten teaser av Yellowjackets: Sesong 3 å tilby, og du finner den nedenfor. Hvis du vil sjekke ut Yellowjackets, kan du først og fremst finne den på SkyShowtime.