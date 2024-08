Yellowstone kanskje ikke slutter med sesong 5 likevel

HQ

Pappaer over hele verden kan glede seg! Til tross for Paramount markedsføring og omtale av den pågående/kommende femte sesongen av Yellowstone som den siste, er det ikke sikkert at det faktisk er tilfelle fremover.

Deadline rapporterer at forhandlinger har startet for å få Kelly Reilly og Cole Hauser tilbake for en sjette sesong av serien, noe som tilsynelatende innebærer at rebooten/spinoffen som ryktes å inkludere Matthew McConaughey i en hovedrolle, må vente.

Rapporten bemerker at spinoffen The Madison med Michelle Pfieffer i hovedrollen fortsatt skal fortsette og faktisk vil følge opp de siste episodene i sesong 5 som kommer senere i år. Når det gjelder sesong 6, kastes det ingen datoer for når denne kan debutere, men hvis den turbulente avslutningen for sesong 5 er noe å gå etter, kan du sannsynligvis ikke forvente å se den ankomme når som helst snart.

Det er uklart om det vil bli satset på å få Kevin Costner tilbake i hovedrollen, ettersom det foreløpig er ventet at skuespilleren vil ta farvel med serien i de kommende episodene av sesong 5.