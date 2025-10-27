Yellowstone skaperen Taylor Sheridan forlater Paramount i 2028 for å begynne hos Universal

HQ

Alle som har et abonnement på Paramount+ vil sannsynligvis være kjent med arbeidet til Taylor Sheridan. Han har skapt eller hatt en viktig hånd i etableringen av mange av den streamingplattformens beste og mest populære show, det være seg juggernaut som er Yellowstone, eller til og med Mayor of Kingstown, Landman, Tulsa King, Lioness, 1883, eller 1923. Unødvendig å si at flertallet av showene du sannsynligvis ser på Paramount+ er fra Sheridans sinn.

Og grunnen til at vi tar opp dette, er at Puck News nå rapporterer at Sheridan og Paramount etter hvert vil gå fra hverandre. Når den nåværende avtalen mellom de to utløper i 2028, vil Sheridan gå videre fra Paramount og i stedet ta med seg talentene sine til NBCUniversal for å hjelpe den rivaliserende produksjonsgiganten med å lage film og TV.

Årsaken til denne endringen ser ut til å være en meningsbrytning mellom Sheridan og Paramount, da det nye regimet på toppen av produksjonsselskapet ryddet opp og stilte spørsmål ved manusforfatteren/produsenten. Dette førte til tvil om fremtiden, som ble satt ut i livet ved at Sheridans separate filmavtale med Paramount opphørte i mars. Det betyr at Sheridan fra april 2026 ikke kommer til å produsere filmmanus for Paramount, og rundt to år senere slutter han også å lage TV for selskapet.

Det eksakte omfanget og arten av avtalen med Universal er ikke nevnt, men dette er uten tvil stort for det rivaliserende selskapet, og reiser også spørsmålet om hva Paramount vil gjøre for å fylle tomrommet, spesielt på strømmeplattformen som allerede har et mer nøkternt tilbud enn mange av konkurrentene.