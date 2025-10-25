Yellowstone-stjerne bekrefter bust-up Kevin Costner

HQ

Alle som har sett eller fulgt med på Yellowstone de siste årene, vil være klar over seriens fall, og hvordan den på sin astronomiske topp falt fra hverandre på grunn av at hovedrolleinnehaver Kevin Costner og skaperen Taylor Sheridan ble uvenner. Det gikk mange rykter om hva som skjedde bak kulissene, blant annet at Costner ville ha en større del av kaken fra Paramount og til og med ble uvenner med medspillerne, og selv om noen av disse ryktene fortsatt er rykter, er det nå bevist at ett av dem er sant.

I en stor rapport fra The Hollywood Reporter bekreftes det av representanter fra Wes Bentleys leir (skuespilleren som spiller Jamie Dutton i serien, sønnen til Costners John Dutton) at Bentley og Costner kranglet på settet, og at dette inkluderte et verbalt og fysisk oppgjør.

Som per THR: "En talsperson for Bentley bekreftet krangelen, og kalte det en "arbeidsrelatert krangel under en emosjonell og fysisk tøff scene", som ble "diskutert og løst." Costners talsperson nektet å kommentere de nesten håndgemengene."

Undergangen til Yellowstone vil bli husket, ikke bare fordi serien kollapset da den var på topp, men fordi den delvis skjedde da Costner ønsket å satse på sin ambisiøse Horizon westernfilmserie, der han solgte mange av sine egne eiendommer for å finansiere filmene, som så langt har vært en fiasko, i hvert fall når det gjelder det første kapittelet som hadde premiere i fjor til middels fanfare og dårlige kinoresultater.