Yellowtone får spin-off som fokuserer på Rip og Beth

Snart er siste episode av TV-serien Yellowstone her, og det er med vemod i brystet du nå tar farvel med mange karakterer som har gjort stort inntrykk gjennom de fem sesongene. Det var etter en lang konflikt mellom seriens store stjerne Kevin Costner og seriens skaper Taylor Sheridan at serien til slutt strandet og gikk helt på grunn.

Heldigvis har Deadline gode nyheter til oss, for to av de mest populære karakterene vil få sin helt egen spinoff, og det er seriens mannligste kar, mannen som ga skjegget et ansikt, Rip og hans livs kjærlighet Beth spilt av Cole Hauser og Kelly Reilly. Foreløpig er ikke så mye kjent annet enn at serien skal hete noe med navnet Yellowstone+og vil være en fortsettelse av originalhistorien. Om flere av de andre karakterene vil bli sett igjen er heller ikke kjent eller når innspillingen forventes å starte. Vi må rett og slett se det som et lys i høstmørket å holde på og glede oss til.