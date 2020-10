Du ser på Annonser

På mandag fikk vi de første bildene av Geralt of Rivia i andre sesong av Netflix sin The Witcher-serie og i går ble Ciri vist frem. Derfor bør ikke dagens bilder komme som et sjokk.

For nå har Netflix gitt oss de første bildene av Yennefer, og man kan trygt si at hun vil merke konsekvensene av hva som skjedde i siste episode av den første sesongen.