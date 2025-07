Yeray Álvarez fra Athletic Club, positiv i antidopingkontroll på grunn av behandling mot hårtap

HQ

Yeary Álvarez, spansk spiller i Athletic Club Bilbao, har testet positivt i en dopingtest utført av UEFA før semifinalen i Europa League mot Manchester United. Spilleren er midlertidig suspendert, og har fullstendig nektet for å ha tatt forbudte stoffer, og har i stedet kommet med en forklaring: Den positive prøven var en utilsiktet forurensning på grunn av en behandling han tar mot hårtap.

Álvarez ble diagnostisert med testikkelkreft i desember 2016. Han gjennomgikk en rask operasjon og var tilbake på fotballbanen etter halvannen måned, men kort tid etter måtte han gjennomgå cellegiftbehandling. Da han kom tilbake etter noen måneder, barberte hele troppen hodet i solidaritet.

Álvarez har siden da gått på behandling mot alopecia. "Etter å ha undersøkt saken har vi fått bekreftet at det positive resultatet skyldtes at jeg utilsiktet inntok en medisin mot hårtap som inneholdt et forbudt stoff."

Saken hans er for øyeblikket i forundersøkelsesfasen, så han kan ikke gi ytterligere informasjon om saken, men i mellomtiden har han blitt midlertidig suspendert. "Det har vært et hardt slag, og jeg kunne ikke tro det, ettersom jeg aldri har tatt forbudte stoffer". Athletic har sendt ut en støtteerklæring for Yerays "menneskelige feil".