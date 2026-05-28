Yerba Buena kommer fra den Berlin-baserte indieutvikleren Mad About Pandas, og er et surrealistisk førstepersons puslespill-plattformspill som utspiller seg i et bugfylt dataspill. Du tar rollen som Barbara, også kjent som Barb, som lever sitt liv som en NPC i et dataspill som ikke lenger oppdateres, noe som betyr at bugs og glitches i spillet ikke blir fikset og begynner å dukke opp over hele bybildet.

Spillet foregår i 1970-tallets San Francisco, og Barb og vennene hennes kjemper for å forhindre at byens berømte Yerba Buena Park blir erstattet av en enorm kontorblokk, slik planen er. Men plutselig blir Barb og vennene hennes trukket inn i en dyster sak som involverer kidnapping og en lokal MC-gjeng, og så begynner ting å ta fart.

Siden Barb lever i et dataspill opplever hun merkelige glitches og bugs underveis, og disse er ganske underholdende for spillnerder som oss. Jeg skal ikke avsløre dem her, men jeg kan si at hun støter på en fyr som heter Tee, som ikke har beveget seg på hele uken fordi han sitter fast i en klassisk T-pose. Hun kommer også over utviklerlogger fra Arne hos Pyramid Interactive, som en gang jobbet med spillet Barb bor i, og her hører du ham snakke om feilene spillet har, og om de i det hele tatt bør fikses. Hele dette oppsettet, der spillet foregår inne i et annet dataspill, er ganske morsomt, men blir dessverre aldri virkelig effektivt iscenesatt.

Spillets største gimmick er derimot "Oscillatoren", som Barb finner i starten av spillet. Det er en våpenlignende innretning som kan manipulere omgivelsene ved å kopiere bevegelser og/eller fysiske egenskaper fra andre deler av omgivelsene. Det fungerer ved at du kan kopiere en bevegelse eller en fysisk egenskap fra utvalgte områder i omgivelsene og bruke dem på andre utvalgte objekter rundt deg. Bevegelsene kan for eksempel være en snurrende karusell på byens tivoli eller et mekanisk reklameskilt der en logo beveger seg opp og ned.

Så hvordan kan dette brukes? Et godt eksempel er at du i starten av spillet må flytte en parkert bil til den andre siden av gaten, slik at du kan bruke den til å klatre opp på taket av en liten bygning. Med oscillatoren kan du derfor kopiere bevegelsen til andre biler i enden av gaten, som kjører fra høyre mot venstre, og deretter kopiere denne bevegelsen til den parkerte bilen slik at den beveger seg i samme retning, dvs. fra høyre til venstre side av gaten. Du kan påvirke mange andre ting - ja, hele husseksjoner og bygninger - med bevegelser fra heiser, propeller i ventilasjonsanlegg og mye annet.

Senere får Oscillatoren flere nye evner, for eksempel kan du få ting til å forsvinne i løse luften ved å kopiere egenskapene til damp fra en ventilasjon eller fra en kaffemaskin på et kontor og bruke dem på en bygning, som deretter oppløses i løse luften, akkurat som dampen gjør det. Senere kan du også bruke egenskapene til et hoppeslott eller en trampoline, slik at du kan hoppe høyt ved å tråkke på utvalgte objekter som har fått denne egenskapen.

På papiret høres dette ganske spennende ut, men det er ikke helt slik det er i virkeligheten. Det er vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva som er galt her, men det er noe som føles "off" når man spiller Yerba Buena. Av og til virker det som om gåtene ikke fungerer helt som de skal, men det kan være vanskelig å se, for flere av gåtene kan være ganske vanskelige å forstå. Selv om man gjør det som virker åpenbart riktig, er det som om enkelte gåter rett og slett ikke fungerer eller bare er veldig restriktive, slik at løsningen må utføres på nøyaktig riktig måte, og det er ikke alltid klart hva spillet vil at man skal gjøre.

Gåter må gjerne være vanskelige, men de må være vanskelige av den rette grunnen. I Yerba Buena føles de ofte frustrerende av de grunnene som er nevnt ovenfor, og i tillegg kommer førstepersonsperspektivet, som ikke gjør spillet noen tjeneste, og klønete fysikk, særlig i de mer kompliserte gåtene senere i spillet, der flere av oscillatorens egenskaper må kombineres.

Spillet oppfordrer deg til å utforske og eksperimentere deg frem til løsningen på de ulike gåtene, og du blir derfor ikke straffet når du dør, noe som er veldig fint. Likevel er det frustrerende når du har funnet løsningen, men ikke klarer å gjennomføre den på grunn av upresis kontroll, klønete fysikk, restriktive gåter og en førstepersonsvisning som kan hindre deg i å se det du trenger. Noen av spillets gåter ender derfor opp med å være mer frustrerende enn de var interessante å løse, og det burde virkelig ikke være tilfelle i et puslespill.

Det visuelle i Yerba Buena er ganske enkelt, men det fungerer. Det kan bli ganske kaotisk når du bruker oscillatoren til å flytte rundt på store deler av ulike bygninger, men spillmotoren takler det. Animasjonene til spillets figurer og objekter i omgivelsene er veldig mekaniske og stive, noe som gir spillet et litt røft utseende. Yerba Buena virker i det hele tatt noe klumpete, og det virker som om utviklerne har tatt seg vann over hodet.

Yerba Buena er basert på en morsom idé, men dessverre er det rett og slett ikke særlig morsomt å spille. Som nevnt tidligere er det vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva som er galt, men det hele føles bare litt "off", og spillet klikker aldri helt. De ulike gåtene kan virke ulogiske, kontrollene og mekanikken kan komme i veien for å løse dem, og spillet har en litt stiv og mekanisk følelse.

Jeg vil ikke på noen måte fraråde Yerba Buena, og hvis du er en puslespillfan og har lyst til å prøve en annen type puslespill, så gi for all del dette en sjanse, men vær forberedt på å bli frustrert over noen tidvis ulogiske gåter, litt klønete mekanikk og en førstepersonsvisning som gjør det hele litt mer fiklete enn det burde være.

Yerba Buena er et anstendig lite puslespill med et godt grunnkonsept, som dessverre ikke helt tar av, og det hele ender opp med å føles mer som hardt arbeid enn underholdning, og det er synd. Og den rimelige prislappen på i underkant av £21 kan ikke endre på det.