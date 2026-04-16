Yerba Buena viser frem sitt ville gameplay og lanserer en gratis demo på Steam

Det finnes mange plattform-puslespill, men narrative opplevelser som de i Yerba Buena er det langt mellom. Plattform-puslespillet har avduket en ny trailer på Galaxies Spring Showcase, og denne gangen fokuserer den på spillets unike "kopier og lim inn"-atferdsmekanikk.

Hvis du ikke visste det, spiller du i Yerba Buena, utviklet av Mad About Pandas, som Barb, en glemt menneskelig NPC fanget i et videospill som må ta tøylene og prøve å redde byen San Francisco ved hjelp av våpenet sitt, Oscillator. Med dette våpenet kan du "kopiere" en ønsket oppførsel fra ett objekt og bruke den på et annet. Høres rart ut, ikke sant? Men det ser ut som skikkelig moro... Og hvis du ikke tror meg, kan du ta en titt på traileren nedenfor.

Og hvis det fortsatt ikke har overbevist deg (eller hvis det har det, og du ikke kan vente lenger med å spille det), bør du vite at en demo av spillet nettopp har blitt utgitt på Steam, som du kan få tilgang til her.

Yerba Buena kommer til PC, PS5 og Xbox Series 26. mai. Skal du bli med på galskapen?