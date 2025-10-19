Yoda var opprinnelig ment å være blå, ifølge Star Wars-arkivene

"Blå, det er jeg. Smurf, det er jeg ikke." Når vi tenker på rare, små, grønne fyrer, er Yoda den beste av dem alle. Han snakker morsomt, er liten og har like mange rynker som ti bestefedre. Men i det opprinnelige konseptet da han ble introdusert i Imperiet slår tilbake, var Yoda blå.

Ifølge arkiver som The Guardian har studert (og som GamesRadar har fått tilgang til), skiftet Yodas opprinnelige design mye farge i løpet av konseptfasen. I det opprinnelige filmmanuskriptet ble han beskrevet som blåaktig.

På et tidspunkt ble det bestemt at han ikke skulle være blå, og at dukken som ble laget for karakteren skulle være grønn. Vi vet ikke nøyaktig hva som lå til grunn for den avgjørelsen, men tidlige bilder av Yoda får ham også til å se helt annerledes ut enn den blålige fargen. Han har en slankere kropp, lengre hår og ser ikke ut til å ha den merkelige måten å snakke på som han bruker i filmen.

Tror du en blå Yoda kunne ha fungert?