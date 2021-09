Yoku's Island Express er gratis på PC

HQ

Torsdager er ofte en meget hyggelig dag for de som ikke har noen problemer med Epic Games Store siden vi får et nytt utvalg spill helt gratis. Denne uken blir som kjent ikke et unntak, men i motsetning til forrige uke venter det ikke en ekstra overraskelse.

Det er nemlig "bare" Yoku's Island Express som du kan skaffe deg helt gratis så lenge spillet legges til i samlingen før klokken 17 neste torsdag. Deretter er det i alle fall Sheltered som overtar.