Yooka-Replaylee: Et stykke av plattformhimmelen

3D-plattformspill er ikke på langt nær så populære som de pleide å være. Det kommer riktignok stadig nye introduksjoner til sjangeren, men de er vanligvis mye mindre vanlige enn de var for 15-20 år siden. Det er på grunn av dette at Playtonics Yooka-Laylee føltes som et friskt pust tilbake i 2017 da det kom og leverte et sjarmerende eventyr perfekt for alle aldre. Nå er den samme utvikleren klar til å sende ut Yooka-Replaylee, den definitive versjonen av det nydelige originalspillet.

For alle som leser ordet "definitive" og begynner å lure på om dette bare er en remaster som pusser opp grafikken og forbedrer ytelsen, la meg utdype og fjerne all forvirring. Ja, Yooka-Replaylee ser bedre ut, kjører jevnere og føles helt nytt fra et audiovisuelt perspektiv, men det har også mange ekstra triks i ermet, inkludert nye utfordringer å overvinne, gåter å løse, mekanikk å mestre, hemmeligheter å finne og mye mer. Så det er både en autentisk remaster, men også en velkommen og forfriskende oppdatering.

Jeg vet dette fordi jeg har hatt sjansen til å spille gjennom en kort demo av det kommende spillet, og jeg har begynt på begynnelsen av eventyret, der vi ser det titulære paret komme over den mektigste boken i universet før de befinner seg i sentrum av et ondskapsfullt komplott som skurken Capital B står bak. Det er det samme tåpelige, men spennende plottet som ble presentert for nesten ti år siden, og det føles fortsatt relevant, humoristisk og morsomt i 2025.

De som elsker 3D-plattformspill, trenger bare fem minutter i Yooka-Replaylee for å forelske seg i dette spillet. Nivådesignet er førsteklasses og spekket med massevis av fiender å kjempe mot, hemmeligheter å avdekke og objekter å interagere med. Det er miljøgåter som krever litt oppfinnsomhet for å løse, mange muligheter til å gå over plattformer for å nå nye områder, en håndfull evner å mestre, og alt dette foregår i en verden fylt med farger og karisma. Men dette var også tilfellet med originalen, så hvordan har ting endret seg?

Playtonic har sett på 2017-spillet og funnet ut hvilke områder det manglet. Når du utforsker hvert nivå, er det nå Super Mario-lignende mynter å samle underveis, som tilsynelatende kan brukes på en "sentient vending machine". Ikke at jeg vet det, siden stedet å bruke mynter ikke var med i forhåndsvisningen. Utover dette har kontrollene og spillmekanikken blitt finpusset og raffinert, noe som gjør bevegelser og kombinasjoner av handlinger enda mer flytende. Dette, sammen med en overhaling av animasjonene, betyr at Yooka og Laylee begge passer inn i verden mer intuitivt enn noen gang før.

Siden demo-versjonen var kort, kan jeg ikke kommentere det nye verdenskartet eller omfanget av de forbedrede og til og med nye utfordringene i spillet, ettersom førstnevnte ikke var inkludert, og sistnevnte fikk jeg bare en kort smakebit av. Det jeg kan si er at den nå orkestrale musikken ikke skuffer, og leverer flott og minneverdig musikk som passer perfekt til plattformspillet.

Det er på grunn av alle disse områdene at Yooka-Replaylee er i ferd med å bli et virkelig verdig og spennende tilskudd til 3D-plattformspillet. Dette er ikke bare en vanlig remaster, det er en kjærlig oppdatering av en allerede solid base, som katapulterer det til nye høyder og gjør det mer ettertraktet og underholdende enn noen gang før. Hvis du aldri har hatt sjansen til å sjekke ut originalen, vil jeg råde deg til å vente på dette forbedrede alternativet, da det sannsynligvis vil overraske deg.