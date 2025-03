Yooka-Replaylee gameplay presentert i ny trailer

HQ

Dessverre vokser ikke virkelig gode 3D-plattformspill på trær, og faktum er at Super Mario selv ser ut til å ha gått litt lei av konseptet, og sist vi så ham sprette rundt i et helt nytt 3D-plattformspill var i Super Mario Odyssey fra 2017, altså for åtte år siden.

Åtte år siden er det for øvrig også siden et annet fint spill i sjangeren ble utgitt, nemlig Yooka-Laylee. Det ble utviklet av Playtonic Games, hvis grunnleggere i stor grad består av folk som tidligere var med på å utvikle Banjo-Kazooie, og det blir også ofte sett på som en slags åndelig etterfølger til Banjos eventyr.

I år lanserer de en kraftig oppdatert versjon av spillet kalt Yooka-Replaylee. Blant nyhetene finner vi kraftig forbedret grafikk, oppdaterte/nye utfordringer, et praktisk kart, nye animasjoner og bedre kamera. Endelig er lydsporet fra Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) og David Wise (Donkey Kong Country) spilt inn på nytt, denne gangen med fullt orkester.

I en ny trailer får vi en nyttig introduksjon til spillets gameplay i forkant av lanseringen senere i år - hvor det kommer til Switch 2 i tillegg til PC, PlayStation og Xbox.

Sjekk ut videoen nedenfor.