Yooka-Replaylee lanseres i begynnelsen av oktober

Utvikleren Playtonic hadde rutinemessig fortalt fansen at den forbedrede definitive utgaven av Yooka-Laylee, kjent som Yooka-Replaylee, ville komme til PC og konsoller i år, men mot slutten av august hadde vi fortsatt ikke en fast dato eller et vindu å sirkle inn i kalenderen vår.

Dette endret seg i løpet av helgen, da Playtonic avslørte at Yooka-Replaylee vil lanseres i sin helhet på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, alle 9. oktober.

Det vil være en heldigital versjon og en fysisk versjon av spillet, og alle som tidligere eide Yooka-Laylee på en forrige generasjons enhet, vil kunne få tak i Yooka-Replaylee for en brøkdel av prisen, da Playtonic tilbyr 30% rabatt for alle som gjør hoppet.

Ellers er det bekreftet at spillet vil være tilgjengelig på Switch 2 med hele spillet på kassetten og ikke som en Game Key Card.

Når det gjelder prisingen, blir vi fortalt at den vil ligge på $ 29.99 for den digitale utgaven og $ 49.99 for den fysiske, som støttes med et "utvalg av godbiter eksklusivt for detaljhandel."

Vil du spille Yooka-Replaylee i oktober?