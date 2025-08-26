Yooka-Replaylee leveres på en ekte kassett i stedet for et Game Key Card

HQ

Det er trygt å si at det er et tegn i tiden at det kan være en nyhet at et spill faktisk følger med på den fysiske kopien du nettopp har kjøpt, men det er slik det er i dag. Til PlayStation og Xbox har det lenge vært vanlig at bare deler eller ingenting av verdi følger med på platene, men til Switch har vi nesten utelukkende fått et komplett spill på kassettene.

Men for Switch 2 er det ikke like vanlig, og mange av spillene er det Nintendo kaller Game Key Cards. De har ikke noe annet på seg enn en digital nøkkel som lar deg laste ned den spesifikke tittelen. Men det finnes unntak, og ett av dem ser ut til å være Yooka-Replaylee.

Den kanadiske spillgiganten VGP Video Games Plus har via sine sosiale mediekanaler avslørt at hele spillet faktisk er lagret på kassetten. Hvis dette viser seg å være et godt salgsargument som tiltrekker seg kjøpere, kan vi tenke oss at flere spillutviklere og utgivere vil følge etter, men dessverre ser det ut til at Game Key Cards dominerer det fysiske tredjepartstilbudet for Switch 2, i hvert fall inntil videre.

Hvor viktig er det for deg å velge ekte fysiske spill i stedet for Game Key Cards?