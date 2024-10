Yooka-Replaylee nærmest bekreftet for Nintendo Switch 2

HQ

Yooka-Replaylee, en full nyinnspilling av Playtonics debuttittel, Yoola-Laylee, som ble utgitt i 2017, kommer snart til PC og nye konsoller. Playtonic kunngjorde nyinnspillingen for noen måneder siden, og har nettopp bekreftet konsollversjoner, som inkluderer PS5, Xbox Series X og "Nintendo-plattformer".

Dette er et ikke altfor subtilt hint om at spillet vil lanseres på både Nintendo Switch og etterfølgeren, som forventes å bli "Switch 2" eller "Super Switch", men som fortsatt ikke er kunngjort av Nintendo.

Playtonic delte en ny trailer, og la til en emoji med "mistenkelige øyne" når de snakket om Nintendo. I stedet for den vanlige Switch-logoen, vises Nintendo-logoen i spillets hovedkunst.

Denne nyinnspillingen vil være tro mot det opprinnelige spillet, en plattform i stil med Banjo-Kazooie (laget av noen av Rares utviklere på den tiden), men vil forbedre grafikk, kamera og kontroller, samt legge til nye funksjoner som visuelle filtre. Det første spillet ble finansiert av Kickstarter, men siden den gang har Playtonic vokst til å bli en indieutgiver, i tillegg til et utviklerstudio med mye mer ressurser og ekspertise, noe som rettferdiggjør behovet for å revidere tittelen.

Forhåpentligvis vil denne nyinnspillingen bli etterfulgt av en oppfølger på sikt, men vi vet fortsatt ikke utgivelsesdatoen. Hvis du er en fan av maskot 3D-plattformspillere , Croc: Legend of the Gobbos nettopp blitt bekreftet for alle konsoller.