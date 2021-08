HQ

Forrige torsdag ble det klart at Void Bastards og Yooka-Laylee ville bli gratis på Epic Game Store fra og med klokken 17 i dag, så nå er det bare å legge til godspillene i samlingen uten å betale en krone. Samtidig har vi selvsagt også fått vite at det er Automachef som overtar neste torsdag slik at du eventuelt kan vente med å skaffe deg disse til da.