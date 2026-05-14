Yorkshire-verksted har laget en veigodkjent versjon av Porsche GT3 R

Som du sikkert vet, er Porsche 911 GT3 R en ren banebil, men et firma i Yorkshire har nå laget en veigående versjon kalt Talors Porsche 911 RT - og den er ... ja, den er gal.

Det er en vilt omarbeidet 991.2-generasjon Porsche 911 GT3 RS designet for å se ut og føles så nær GT3 R som mulig, samtidig som den fortsatt er lovlig på vanlige veier. Bare 20 vil bli bygget, og Talos vil ta rundt £850,000 for konverteringen alene, og det er uten at hver kunde leverer en GTA 3 RS.

Transformasjonen er omfattende. Talos sier at den faktiske GT3 R-racerbilen ble 3D-skannet, slik at karosseriet i karbonfiber kunne tilpasses GT3 RS-chassiset for landeveiskjøring. Resultatet er en maskin med massive ventilasjonsåpninger, en ruvende bakvinge, en enorm diffusor og nok eksponert karbon til å få en Koenigsegg til å rødme.

Det er en naturlig aspirert 4-liters flat-sekser, som har blitt boostet fra 513 til rundt 540 hestekrefter. Talos hevder at 0-100-sprinten nå tar bare 3,0 sekunder.

