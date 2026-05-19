HQ

Det er lenge siden jeg har spilt et spill som er mer familievennlig enn Yoshi and the Mysterious Book. Dette er et plattformspill nesten uten vanskelighetsgrad, siden man verken kan dø eller ta skade, og det er ingen fiender å passe seg for. Yoshi and the Mysterious Book er et spill som henvender seg til yngre spillere, men det er også et spill som sannsynligvis vil skape delte meninger.

En diger bok med regnbuefarget monokkel og stor bart, kjent som Mr Encyclopedia, eller bare Mr E for vennene hans, faller ned fra himmelen og lander akkurat der Yoshi og de andre Yoshi-vennene hans bor. Mr E har alltid vært nysgjerrig på hva som egentlig står skrevet på sidene hans, og siden en bok som kjent ikke kan lese seg selv, spør Mr E de nysgjerrige Yoshiene om de vil hjelpe ham med å utforske sidene.

Det vil de selvsagt gjerne, og dere begir dere nå ut på oppdagelsesferd i en rekke temasider/verdener, bebodd av en rekke mystiske dyr. Hvert dyr har sitt eget nivå, og nivåene er sentrert rundt det enkelte dyret når det gjelder spillingen. Det kan for eksempel være en frosk med en stor rund munn som kan lage store såpebobler, som Yoshi kan hoppe inn i og dermed flyte opp til høye plattformer som han ellers ikke ville ha kunnet nå. Det er derfor nivået er designet veldig vertikalt. Det kan også være en stor kjøttetende plante som Yoshi kan ri på ryggen, og det nivået er fylt med sommerfugler, ulike insekter og andre ting som den sultne planten kan kaste seg over med Yoshis hjelp. Nivåene er altså designet slik at de passer perfekt til dyret i fokus og dets spesielle egenskaper.

Dette er en annonse:

Du må selv finne ut hva hvert dyrs spesielle evne er, hva du kan bruke den til, og hvilke andre kreative aktiviteter banen har å by på. Spillet hjelper ikke til, for du må selv finne ut av det ved å utforske, leke og være kreativ. Det er lett nok å finne ut hva dyrets spesielle evne er, men hva liker for eksempel den kjøttetende planten (bortsett fra sommerfugler)? Hva skjer når du hopper på den? Hva skjer når du kaster den - for eksempel i en innsjø full av fisk? Hva skjer når du kaster en chili inn i den store munnen? Hvordan smaker den egentlig? Hva skjer egentlig når du gjemmer deg i det høye gresset? Hva skjer hvis den spiser de små glade skyene som flyter rundt? Disse tingene, og mange, mange andre, må du finne ut av selv, og det er det som er hele tjusningen med Yoshi and the Mysterious Book: du må leke deg frem til alle svarene.

I hvert nivå er det mange ting å utforske og prøve å finne - yngre spillere vil kanskje nøye seg med å finne en håndfull av disse tingene og så gå videre, siden det praktisk talt ikke er noen progresjon i spillet. Du tjener imidlertid stjerner for hver oppdagelse du gjør, og disse stjernene er med på å låse opp nye verdener, men spillet er svært sjenerøst med disse stjernene, så det tar ikke lang tid før en stor del av de ulike verdenene er låst opp. Er du derimot en mer erfaren spiller, kan du prøve å finne alt i nivåene - og da må du være både tålmodig og ganske oppfinnsom, men det er ikke noe som virkelig kan holde en voksen hektet.

Dette er en annonse:

Flere av nivåene (og de tilhørende skapningene) fungerer ganske bra, men det er også noen som fungerer langt mindre bra. Den tidligere nevnte kjøttetende planten er veldig morsom å leke med, det samme er en komisk sportsfisker, og det er også et lite, hissig dyr som blir rødere og rødere jo lenger du bærer på det, før det til slutt eksploderer, noe som også er ganske underholdende.

På den annen side er det andre som er langt mer ordinære, og noen av dem er rett og slett kjedelige eller frustrerende å spille - for eksempel noen forvirrede måker som verken er spesielt oppfinnsomme eller spesielt morsomme å leke med. Så det er litt av en blandet pose på spillfronten, men heldigvis kan du alltid hoppe til et annet nivå uten at det påvirker fremdriften din i spillet.

Yoshis bevegelser er stort sett de samme som i andre spill med den lille grønne dinosauren; han kan spise gjenstander som gir ham dinoegg han kan kaste, han kan hoppe og gli over lange avstander med sitt velkjente "Flutter Jump", og han kan trampe hardt i bakken for å knuse kasser og andre gjenstander. Som noe nytt kan han også plukke opp gjenstander eller ulike dyr og bære dem på ryggen - og på den måten kan han benytte seg av disse dyrenes evner, som er den sentrale mekanikken i Yoshi and the Mysterious Book.

Spillet har et ganske særegent utseende, da grafikken nesten ligner en håndtegnet tegneserie, og selv om stilen er ganske konsekvent, fanget den aldri helt fantasien min. På den annen side er designet på Mr. E's bok virkelig nydelig, og det samme er de mange skissetegningene av oppdagelsene du gjør underveis, slik de er skrevet inn på sidene i Mr. E's bok. Lyden er dessverre ganske middelmådig; lydsporet gjentas altfor ofte, og lyden Yoshi lager når han utfører sitt "Flutter Jump", kan drive deg til vanvidd etter en stund.

Yoshi and the Mysterious Book er ikke helt min type spill, men jeg ser - og setter pris på - det Nintendo prøver å gjøre her: nemlig å skape et spill for yngre spillere der så godt som alle barrierer er fjernet. Spillet har sine opp- og nedturer; det er et spill som oppmuntrer til lek og utforskning, men den ikke-eksisterende vanskelighetsgraden vil nok skape delte meninger.

Mer erfarne spillere KAN absolutt spille dette, men utfordringen består utelukkende i å finne alt i hvert nivå, og du må være forberedt på at spillet praktisk talt ikke har noen vanskelighetsgrad hvis du velger å dykke ned i Yoshi and the Mysterious Book for Nintendo Switch 2.