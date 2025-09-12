Yoshi and the Mysterious Book annonsert for våren 2026

HQ

Yoshi vil nok en gang bli stjernen i showet i nær fremtid. Under dagens Nintendo Direct har vi nettopp blitt introdusert for et nytt spill som heter Yoshi and the Mysterious Book, og det vil være et 2D-plattformspill som har en søt kunststil og som til slutt vil lanseres på Nintendo Switch 2.

Handlingen ser ut til å dreie seg om Yoshi som hjelper en merkelig bok kjent som Mr. E med å forstå hemmelighetene og kunnskapen som er fanget på sidene hans. Mr. E kan naturligvis ikke se denne informasjonen selv, siden øynene hans er på bokomslaget, noe som betyr at Yoshi må hoppe inn i historiene for å kunne oppleve dem og mate informasjonen tilbake.

Se annonseringstraileren for Yoshi and the Mysterious Book nedenfor, i forkant av lanseringen en gang våren 2026.