Yoshi and the Mysterious Book byr på seks koselige minutter med spilling

Når utgivelsen av et spill nærmer seg, er det vanlig at utviklere slipper en Oversiktstrailer for å gi oss en rask titt på de mange aspektene spillet har å by på, slik at vi kan forstå hva slags tittel det er. Nintendo følger nå etter med en oversiktstrailer dedikert til Yoshi and the Mysterious Book.

Det lanseres 21. mai, og i videooversikten får vi se den mystiske boken som danner grunnlaget for historien, samt Yoshis nye evner (inkludert flere funksjoner han ikke har hatt før), ta en titt på fiender, få en omvisning i spillverdenen, og sjekke ut massevis av gameplay, med mer. I tillegg ser det ut til at vi kan se frem til et svært lovende lydspor.

Sjekk ut videoen nedenfor. Som nevnt har det premiere 21. mai, eksklusivt på Switch 2.