Yoshi and the Mysterious Book lanseres på Nintendo Switch 2 i mai

Nintendo har gjort det til en vane å holde så mange Direct-sendinger at det føles som om det er et show hver uke i disse dager, men på en eller annen måte klarer de også å finne plass og tid til å levere uventede nyheter via sin Nintendo Today-app.

Som en del av Mar10-prosedyren (Mario Day) har Nintendo nettopp bekreftet den offisielle lanseringsdatoen for den kommende Switch 2-sjarmerende plattformspilleren, Yoshi and the Mysterious Book, med spillet satt til å gjøre sin store debut så snart som 21. mai.

I forbindelse med denne nyheten har det kommet en ny trailer for spillet som viser mer av det nydelige 2D-spillet, som du kan se selv nedenfor. Med sin animerte kinodebut i april i The Super Mario Galaxy Movie, der Donald Glover vil gi stemme til den grønne dinosauren, ser det absolutt ut til at 2026 er i ferd med å bli Yoshis år, til tross for at The Legend of Zelda feirer sitt 40-årsjubileum...