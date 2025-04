Yoshi gjør sin møte- og hilse-debut på Super Nintendo World

HQ

Universal Studios Hollywood feirer neste måned Fan Fest Nights, en serie arrangementer med billetter på utvalgte kvelder mellom 25. april og 18. mai, med fokus på opplevelser basert på en rekke franchiser, inkludert Back to the Future, Harry Potter, Star Trek, Dungeons & Dragons, One Piece, Jujutsu Kaisen og Nintendo.

Det vil være i disse arrangementene etter stengetid at en av Nintendos mest elskede maskoter, dinosauren Yoshi, vil debutere som en meet and greet-figur, med et helkroppskostyme. Universal delte en første titt på kostymet, og det ser ærlig talt så fluffy ut at jeg kommer til å dø. Heldige gjester vil kunne lete etter skjulte Yoshi-egg i en morsom skattejakt og være blant de første i verden som får se Yoshis kostyme.

Dessverre vil det være svært få som får muligheten til å møte Yoshi ansikt til ansikt, da det kun vil skje på utvalgte kvelder under Fan Fest Nights, som varer fra 25. april til 18. mai, og kun i Universal-temaparken i Los Angeles. La oss håpe at Yoshi-kostymet dukker opp i andre Super Nintendo World-temaparker(Orlando og Japan) mer regelmessig! Og kanskje (om lenge) i Storbritannia...