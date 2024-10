Yoshi-P: "Jeg lurer på om det er mulig å remake Final Fantasy IX som én tittel"

HQ

I løpet av det siste året har det kommet flere rykter fra normalt ganske troverdige kilder (eksempel 1, 2 og 3) om at Square Enix for tiden jobber med en nyinnspilling av Final Fantasy IX. Dette er imidlertid bare rykter foreløpig, og skal vi tro Final Fantasy XIV- og XVI-produsent Naoki Yoshida, er det flere problemer med et slikt prosjekt.

Det største er at det ifølge ham er nesten umulig å lage en slik nyinnspilling og få det til å være bare et enkelt spill. PlayStation-originalen er rett og slett for omfattende med så mye miljøvariasjon at det ville blitt urimelig dyrt og komplisert å bygge alt etter dagens standard. Til Video Games sier Yoshida :

"Selvfølgelig vet jeg at det er forespørsler om å lage Final Fantasy 9, men når du tenker på Final Fantasy 9, er det et spill med enormt volum. Når du tenker på alt det volumet, lurer jeg på om det er mulig å lage det på nytt som en enkelt tittel. Det er et vanskelig spørsmål. Det er et vanskelig spørsmål."

Hva synes du, burde Square Enix gjøre en nyinnspilling av Final Fantasy IX selv om det ville bety å dele det opp i flere deler, eller ville det være bedre om de senket ambisjonene og gjorde en mer begrenset nyinnspilling i stedet?