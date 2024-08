Yoshi-P om å bringe Final Fantasy XIV til 'Nintendo-konsoller': "Vi har samtaler, gjør fremskritt, forhåpentligvis har vi nyheter snart"

HQ

Det er alltid en glede å snakke med Naoki Yoshida. Final Fantasy XIV-regissøren, som nylig slapp Dawntrail-utvidelsen, var tilbake foran Gamereactor-mikrofonene på årets Gamescom. Og i tillegg til å erkjenne utfordringene med å bringe tittelen til Xbox Series i fjor og Final Fantasy XVI til PC den 17. september, lot han oss også få vite at Microsofts konsoller kanskje ikke er de siste som får spillet.

Veldig forsiktig, men veldig oppmuntrende, erkjente Yoshida at det er mye surr om hvorvidt Final Fantasy XIV vil komme til "Nintendo-konsoller" (og ingen kan nekte fra smilet hans at han ser på Nintendo Switchs etterfølger) og hadde dette å si :

"Jeg er sikker på at alle mediene og spillerne våre sannsynligvis mistenker at de virkelig ønsker å få spillet vårt utgitt på Nintendos konsoller, men konseptet vi har for Final Fantasy XIV er å gi ut spillet vårt på så mange enheter som mulig."

"Så vi ser mot å nå det målet. Vi jobber mot, gjør fremskritt og vi har diskusjoner. Så jeg håper at alle kan se frem til nyheter i tiden som kommer."

Å se en tittel som Final Fantasy XIV, med et så krevende visuelt og teknisk aspekt, sette sin neste horisont på "Nintendo-konsoller", og vi vil ha nyheter "snart", er absolutt noe som får oss til å mistenke at vi faktisk kan se Square Enixs MMO på Nintendo Switch 2 når den blir avduket, eller kort tid etter.

