Yoshi-P: Xbox-spillere bør ikke gi opp håpet om Final Fantasy XVI

For litt over et år siden hadde Final Fantasy XVI premiere til PlayStation 5, og i forrige måned ble det endelig utgitt til PC. Men til tross for gode anmeldelser har Square Enix ikke lagt skjul på at det ikke har solgt som forventet, og dette er sannsynligvis en medvirkende årsak til selskapets beslutning om å fokusere på flere formater i fremtiden, i stedet for eksklusive titler.

Så, inkluderer dette Final Fantasy XVI for Xbox? I det siste har flere Square Enix-topper antydet at dette kan være tilfelle, selv om ingenting har blitt bekreftet så langt. Nå gir Naoki "Yoshi-P" Yoshida - produsent av Final Fantasy XIV og spilldirektør for Final Fantasy XVI - en håpefull melding til alle med Microsofts konsoll, og sier i et intervju med Video Games at det ikke er umulig, og at det er en sjanse :

"Selvfølgelig kunngjorde vi PC-versjonen av spillet, så når vi ser mot Xbox-versjonen, ønsker vi å gi den ut på Xbox. Men når det gjelder detaljer som når spillet vil være tilgjengelig og slikt, er vi ikke i en posisjon til å kunne dele noe.

Men jeg vil selvfølgelig si at det ikke er som om håpet er ute, og vi ønsker virkelig å oppnå det. Så spillerne bør ikke gi opp håpet."

Vi vet ikke hvor lenge Sony har konsolleksklusivitet på Final Fantasy XVI, men det har gått rykter om at den vil utløpe rundt slutten av året, noe som vil bety at avtalen ble signert for 18 måneder.

Hvis du vil varme opp med et annet spill i serien, minner vi deg om at Final Fantasy Pixel Remaster (del én til seks i oppdaterte versjoner) ble utgitt for Xbox under forrige ukes Tokyo Game Show, og frem til i morgen kan du kjøpe samlingen med en rabatt på €15/£13 via Xbox Store.