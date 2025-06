Yoshida: 80 dollar er en god deal - hvis spillet leverer

HQ

Shuhei Yoshida, den tidligere Playstation-sjefen, står fast ved den nå omstridte prislappen på 80 dollar for spill. Han mener det er "utrolig rimelig" når man tenker på hvor mange timers underholdning man får igjen for det. Han bruker Mario Kart som eksempel - et spill der du lett kan tilbringe dusinvis, kanskje til og med hundrevis av timer med bare ett enkelt kjøp. Slik han ser det, er det en mye bedre deal enn mange andre former for underholdning eller medier.

Yoshida erkjenner imidlertid at ikke alle spill fortjener samme pris. Noen prosjekter - spesielt AAA-titler med stort budsjett eller live-service-spill - kan koste opp mot 100 dollar, men de tiltrekker seg spillere ved å tilby mer innhold og lengre gjenspillingsverdi. Med andre ord er prisen rettferdiggjort av mengden innhold, kvaliteten og den langsiktige støtten spillet gir - og det er opp til hver enkelt utgiver å vurdere denne verdien.

Blant spillere er det likevel fortsatt delte meninger om temaet. Flere undersøkelser - blant annet en fra PushSquare - viser at et stort flertall av spillerne ikke er interessert i å punge ut så mye for en enkelt tittel. Mange føler seg til og med villedet av prisøkningene, selv om noen sier at de er villige til å betale ekstra for blockbuster-utgivelser som Grand Theft Auto VI, forutsatt at det leverer på samme nivå som tidligere utgivelser i serien.

Så - hvilke spill ville du være villig til å betale 80 dollar for?