Yoshi's Wolly World Switch-port muligens lekket på Nintendo Direct

Nintendo så ut til å ha lekket et nytt "gammelt" Nintendo Switch-spill ved et uhell ... og det er Poochy & Yoshi's Wolly World, Nintendo 3DS-versjonen av Wii U-spillet fra 2015. Yoshi's Wolly World, et av de bestselgende og mest anerkjente Yoshi-spillene (ansett som bedre enn Switchs eget Yoshi's Crafted World), er et av de få Wii U-spillene som ikke har blitt portert til Switch. Det kan endre seg veldig snart.

Men hvordan ble dette lekket? Vel, i dagens Nintendo Direct dukket det opp en montasje som viste bakoverkompatible Switch 1-spill på den amerikanske sendingen. Den viste ikoner av mange eksisterende titler: Animal Crossing New Horizons, Pikmin 4, Xenoblade Chronicles X, Splatoon 3 ... og Yoshi's Wolly World.

I den europeiske versjonen viste ikonet Yoshi's Crafted World i stedet. Så dette kan bety to ting: det var en feil på Nintendo of America-redaksjonen ... eller så har de virkelig tenkt å lansere Yoshi's Wolly World (eller rettere sagt Poochy & Yoshi's Wolly World, den forbedrede 3DS-versjonen som ble lansert i 2017) på Nintendo Switch snart.

Ifølge CVG YouTube-kanal er kunstverket som dukket opp på Nintendo Direct faktisk nytt: det viser både Poochy og en Shy Guy ved siden av hverandre, i motsetning til 3DS boxart. Så vår teori er at Nintendo hadde tenkt å vise dette spillet på forrige ukes Nintendo Direct ... men ble fjernet senere, og vil i stedet bli annonsert ved en annen anledning, sannsynligvis på en Nintendo Today-slipp - slik det var tilfelle med Zelda-filmens utgivelsesdato - for å tiltrekke flere brukere til appen. Men så langt er det bare en teori, og det kan rett og slett ha vært en feil...