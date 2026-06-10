You Du kan for øyeblikket kjøpe nesten alt innholdet i Destiny 2 for 22 pund

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Selv om man kan hevde at dette er feil tidspunkt å begynne med « Destiny 2 », ettersom Bungie offisielt har sluppet den siste oppdateringen til det langvarige spillet, er produktet som er tilgjengelig fortsatt ganske omfattende, med nesten ni år med innhold å nyte.

Det er unødvendig å si at hvis du har vært usikker på om du skal kjøpe « Destiny 2 » og sannsynligvis blitt avskrekket av kostnadene for å skaffe deg alle utvidelsene og innholdspakkene som har kommet ut det siste tiåret, så er det nå en løsning. Destiny 2: The Collection-pakken er nå tilgjengelig, og dette er en versjon av spillet som kombinerer den originale og grunnleggende opplevelsen med alle de betalte utvidelsene som har kommet i årene siden lanseringen.

Vi snakker om Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, Lightfall, The Final Shape, The Edge of Fate, Renegades, 30th Anniversary Pack og Dungeon Key Pack, som Steam anslår til en verdi på 185,22 pund, men takket være et pågående tilbud kan du sikre deg denne komplette samlingen for 88 % av normalprisen, noe som betyr at du får alt dette innholdet for 22,14 pund.

Igjen, Destiny 2s lange reise er nå i praksis over, men få spill vil tilby deg denne typen verdi for denne typen pris... Og hei, det ser ut til at fellesskapet strømmer tilbake til spillet, i det minste akkurat nå.